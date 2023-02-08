Bu fabrikanın işçileri depremzedeler üşümesin diye mesaiye kalıyor

Düzce'de tekstil fabrikasında çalışan işçiler, depremzedeler için harekete geçti. Fazla mesai yapan işçiler, depremzedelerin üşümemesi için battaniye dikiyor.

Son Güncelleme:

Düzce'de tekstil fabrikasında çalışan işçiler, depremzedeler için harekete geçti. Fazla mesai yapan işçiler, depremzedelerin üşümemesi için battaniye dikiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye adeta seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar çığ gibi büyürken, 12 Kasım 1999 depremini yaşayan Düzce'de de fabrika işçileri depremzedelerin üşümemesi için çalışma başlattı.

Gölyaka'da pijama üretimi yapılan tekstil firmasının duyarlı işçileri, battaniye dikmek için fazladan mesaiye kaldı. 6 bin 500 battaniye dikecek olan işçiler, ürünleri 10 ildeki afetzedelere ulaştıracak.

"O ACI GÜNLERİ TEKRAR YAŞADIK"

Kışlık kumaşları depremzedeler için battaniyeye dönüştürdüklerini ifade eden Üretim Müdürü Muammer Kahveci, "Daha önce yaptığımız ürünlerden kalan kışlık kumaşlarımız vardı. Patronumuz, 'Bu kumaşlardan battaniye yapın, deprem bölgesine gönderelim' dedi. Ben de arkadaşlarıma sordum. Herkes gönüllü olarak fazla mesaiye kalmak istedi. Şu anda çalışan arkadaşlarımız gönüllü olarak fazla mesaiye kaldılar. 6 bin 500 tane battaniye yapacağız. 25 yaş üstü Düzceliler bu deprem afetini 3 kere yaşadığı için oradaki insanların neler yaşadığını işçi arkadaşlarımız çok iyi biliyor. O acı günleri tekrar yaşadık. Burada biz yaşamışız gibi hissettik. 'Çorbada tuzumuz olsun' deyip çalışma yapıyoruz. Hatta arkadaşlarımızın evlerinde hazırladıkları kolileri de getirerek yardımlar yapacağız" dedi.

"ŞU AN 'ÜŞÜYORUZ' DEMEYE UTANIYORUZ"

Fabrika çalışanı Tuba Tepe ise, "Acılarımız aynı. Neremiz ağrırsa canımız orada olur ya, hangimizin canı yanarsa oralı oluyoruz. 1999 yılında bir deprem yaşadık. O soğukları yaşadık. Şu an 'Üşüyoruz' demeye utanıyoruz. Kalben hissettiklerini hissediyoruz. Biz de arkadaşlarımızla gönüllü olarak mesaiye kaldık. Başta patronumuz Halil Bey olmak üzere arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Edirne'den Hatay'a giden ekipler enkaz altındaki 2 yurttaşı kurtardı Edirne'den Hatay'a giden ekipler enkaz altındaki 2 yurttaşı kurtardı
Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: Ben çok ağırım ama Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: Ben çok ağırım ama
İngilizce öğretmeni Mehmet Acar 54 saat sonra enkazdan kurtarıldı İngilizce öğretmeni Mehmet Acar 54 saat sonra enkazdan kurtarıldı
İzmir itfaiyesi aynı binanın enkazından biri çocuk 3 kişiyi kurtardı İzmir itfaiyesi aynı binanın enkazından biri çocuk 3 kişiyi kurtardı
Hatay Antakya'da çöken binadan biri sağ iki kişi çıkarıldı Hatay Antakya'da çöken binadan biri sağ iki kişi çıkarıldı
Tuşba Belediyesi'nden depremzedelere sıcak çorba ikramı Tuşba Belediyesi'nden depremzedelere sıcak çorba ikramı
Cebinden bisküvi çıkaran baba yürek burktu: Çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı Cebinden bisküvi çıkaran baba yürek burktu: Çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı
Enkazdan çıkarılan Eda: ‘Hepinize çok teşekkür ediyorum’ Enkazdan çıkarılan Eda: ‘Hepinize çok teşekkür ediyorum’
Küçük Mina enkazdan 37 saat sonra kurtarıldı Küçük Mina enkazdan 37 saat sonra kurtarıldı
2, 4 ve 6 yaşındaki 3 çocuk anne ve anneanneleriyle birlikte 40 saatin sonunda kurtarıldı 2, 4 ve 6 yaşındaki 3 çocuk anne ve anneanneleriyle birlikte 40 saatin sonunda kurtarıldı
Göçük altından kurtarıldı, ilk sözleri 'Hepinizi çok seviyorum' oldu Göçük altından kurtarıldı, ilk sözleri 'Hepinizi çok seviyorum' oldu
Gaziantep'te göçük altında kalan ikiz çocuklar kurtarıldı Gaziantep'te göçük altında kalan ikiz çocuklar kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?
Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı!