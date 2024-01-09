Tekirdağ'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini ve evin çatılarına beyaz örtü ile kaplarken, sabah işe çıkmak için arabalarına binen sürücülerde yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Etkisini sürdüren kar yağışı Tekirdağ sınırındaki İstanbul'un kapısına dayandı.

Kaynak: İHA