Tekirdağ'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un sınırına dayandı.

Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini ve evin çatılarına beyaz örtü ile kaplarken, sabah işe çıkmak için arabalarına binen sürücülerde yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Etkisini sürdüren kar yağışı Tekirdağ sınırındaki İstanbul'un kapısına dayandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kar Yağışı İstanbul
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı
Mossad'a çalıştıkları deşifre edilen şüphelilerin tespitine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Mossad'a çalıştıkları deşifre edilen şüphelilere ilişkin detaylar ortaya çıktı!
Bolu'da gece yarısı deprem! Bolu'da gece yarısı deprem!
Eskişehir'de bedeni parçalanmış olarak bulunan cinayetin sır perdesi aralandı: Cenazesine katılmış! Bedeni parçalanmış olarak bulunan cinayetin sır perdesi aralandı
Günlerdir kızını takip eden kişiyi önce dövdü, sonra polise teslim etti Günlerdir kızını takip eden kişiyi önce dövdü, sonra polise teslim etti
Bursa'da bir uçak tarlaya mecburi iniş yaptı! Bursa'da bir uçak tarlaya mecburi iniş yaptı!
Gaziantep'te depremin ardından idrarını içerek 96 saat enkazda kalmıştı: O anları anlattı! Depremin ardından idrarını içerek 96 saat enkazda kalmıştı!
Kayseri ve ilçelerinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu! Kayseri ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu!
Manisa'da ilginç olay: Piyasa değeri 10 bin TL! İlginç olay: Piyasa değeri 10 bin TL
Sürücüler dikkat, plakalarda yeni dönem resmen başladı! Sürücüler dikkat, resmen başladı
Ayaktaki şişkinlik kalp kapak hastalığı habercisi olabiliyor Ayaktaki şişkinlik kalp kapak hastalığı habercisi olabiliyor
Yılbaşı akşamı ‘hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i başından vurdu Yılbaşı akşamı ‘hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i başından vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'! Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'!
Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı
En huysuz 5 burç belli oldu: Onlarla kimse başa çıkamıyor En huysuz 5 burç belli oldu