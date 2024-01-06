Bolu'da gece yarısı deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 01.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE 4,2 OLARAK DUYURDU

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Bolu'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıklarken, depremin 5,4 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Bolu’da meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedilirken, yurtlarda kalan birçok öğrenci deprem nedeniyle dışarıya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem