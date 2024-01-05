Kayseri ve ilçelerinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu!
Kayseri ve ilçelerinde 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı.
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Kayseri'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde sandığa gidecek seçmen sayısı belli oldu.
Seçimde merkez ve ilçelerde toplam 1 milyon 39 bin 710 seçmen oy kullanacak.
Kayseri'de seçimde oy kullanacak seçmen sayısının ilçelere göre dağılımı şu şekilde:
- Akkışla 5 bin 219 seçmen,
- Bünyan 20 bin 340 seçmen,
- Develi 50 bin 630 seçmen,
- Felahiye 4 bin 874 seçmen,
- Hacılar 9 bin 921 seçmen,
- İncesu 22 bin 60 seçmen,
- Kocasinan 292 bin 87 seçmen,
- Melikgazi 415 bin 440 seçmen,
- Özvatan 3 bin 833 seçmen,
- Pınarbaşı 19 bin 124 seçmen,
- Sarıoğlan 12 bin 252 seçmen,
- Sarız 9 bin 508 seçmen,
- Talas 117 bin 300 seçmen,
- Tomarza 17 bin 115 seçmen,
- Yahyalı 27 bin 382 seçmen,
- Yeşilhisar 12 bin 625 seçmen.
Kaynak: Gerçek Gündem
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