Kayseri ve ilçelerinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu!

Kayseri'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde sandığa gidecek seçmen sayısı belli oldu.

Seçimde merkez ve ilçelerde toplam 1 milyon 39 bin 710 seçmen oy kullanacak.

Kayseri'de seçimde oy kullanacak seçmen sayısının ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

- Akkışla 5 bin 219 seçmen,

- Bünyan 20 bin 340 seçmen,

- Develi 50 bin 630 seçmen,

- Felahiye 4 bin 874 seçmen,

- Hacılar 9 bin 921 seçmen,

- İncesu 22 bin 60 seçmen,

- Kocasinan 292 bin 87 seçmen,

- Melikgazi 415 bin 440 seçmen,

- Özvatan 3 bin 833 seçmen,

- Pınarbaşı 19 bin 124 seçmen,

- Sarıoğlan 12 bin 252 seçmen,

- Sarız 9 bin 508 seçmen,

- Talas 117 bin 300 seçmen,

- Tomarza 17 bin 115 seçmen,

- Yahyalı 27 bin 382 seçmen,

- Yeşilhisar 12 bin 625 seçmen.

Kaynak: Gerçek Gündem