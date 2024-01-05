Bursa'da bir uçak tarlaya mecburi iniş yaptı!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Uçağın pilotu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çiçeközü köyü Sırt mevkiinde saat 16.30 sıralarında bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı.

Uçağın pilotu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı pilot 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattılar.

Bursa'da bir uçak tarlaya mecburi iniş yaptı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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