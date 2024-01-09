İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı

Kış aylarında bazı günlerin ortalama sıcaklığın altında ve bol yağışlı geçeceğine dikkat çeken İskenderun Teknik Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Abdulla Sakallı, günbatısı rüzgarının olduğu yağışlı günlerde Samandağ ve İskenderun ilçelerinde deniz taşkınlarının sıklıkla görüleceğini söyledi.

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İskenderun Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdulla Sakallı, depremin etkisini hissettirdiği ve vatandaşların büyük çoğunluğunun konteyner kentlerde yaşam sürdüğü Hatay ile ilgili hava tahminlerinde bulundu. Doç. Dr. Sakallı; Akdeniz bölgesinde kış aylarında bazı günlerin ortalama sıcaklıkların altında veya üstünde seyredeceğini belirterek bölgeyi ılıman bir kışın beklediğini söyledi. Doç. Dr. Sakallı, günbatımı rüzgarının olduğu yağışlı günlerde deniz taşkınları konusunda İskenderun ve Samandağ ilçelerine uyarılarda bulundu.

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