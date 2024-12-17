Survivor 2025 Ünlüler ve Gönüllüler Kadrosu Sızdırıldı! İşte Kimsenin Beklemediği Sürpriz Liste...

TV8’in en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor, 2025 yılı için All Star sezonu ile geri dönüyor. Uzun bir süre gizli kalan kadro, gün yüzüne çıktı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarındaki isimler, yarışma severler tarafından merakla bekleniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Survivor 2025 Ünlüler ve Gönüllüler Kadrosu Sızdırıldı! İşte Kimsenin Beklemediği Sürpriz Liste... - Resim: 1

1 Ocak 2025 tarihinde ekranlara gelmesi beklenen Survivor All Star, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında seyircileri ekran başına kilitleyecek. Her yıl olduğu gibi bu sezon da oldukça iddialı bir kadro ile yarışmanın yapılacağı açıklandı.

KADRODAKİ SÜRPRİZ İSİMLER

Yarışmanın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan tanıtım afişiyle birlikte, Survivor All Star 2025 kadrosundaki ünlüler ve gönüllüler belli oldu. Serenay Aktaş, 2025’ten bu yana Survivor’da yer almayan bir isim olarak kadroya dahil oldu ve büyük bir sürpriz yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Tarlaya Hasat İçin Değil, İçmek İçin Akın Ettiler! Çuval Dolusu Çalmışlar Tarlaya Hasat İçin Değil, İçmek İçin Akın Ettiler! Çuval Dolusu Çalmışlar
TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonlarında Kural Değişti TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonlarında Kural Değişti
Esad Rejiminin Son Halkası Beşar Esad Kimdir? İşte 61 Yıllık Esad veya Baas Rejiminin Adım Adım Çöküşü İşte 61 Yıllık Rejimin Adım Adım Çöküşü
Yeni Yılı Farklı Bir Ülkede Geçirmek İsteyenler Havalara Uçacak! Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler Belli Oldu İşte Yılbaşında Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Hasat İçin Gece Tarlaya Girdi Neye Uğradığını Şaşırdı! Korkutan Apar Topar Kaçtı Hasat İçin Gece Tarlaya Girdi Neye Uğradığını Şaşırdı! Korkutan Apar Topar Kaçtı
İstanbul'un En Gizemlisiydi! Merak Edilen Okul Ziyarete Açıldı İstanbul'un En Gizemlisiydi! Merak Edilen Okul Ziyarete Açıldı
B1 Ehliyet Nedir ve Hangi Araçlar Kullanılabilir? İşte B ve B1 Ehliyetleri Arasındaki Farklar B1 Ehliyet Nedir ve Hangi Araçlar Kullanılabilir? İşte B ve B1 Ehliyetleri Arasındaki Farklar
Türkiye’de Kahve Üretiminde Tarihi Adım: 90 Yıllık Çalışma Sonuç Verdi Türkiye’de Kahve Üretiminde Tarihi Adım: 90 Yıllık Çalışma Sonuç Verdi
Marangozluğu Bıraktı Olmaz Denilen İşe Başladı! İlk Hasatta Rekor Kırdı Marangozluğu Bıraktı Olmaz Denilen İşe Başladı! İlk Hasatta Rekor Kırdı
Şanlıurfa'da Tarlasına Giden Çiftçiye Büyük Şok! Gözlerine İnanamadı, Sadece Onun Tarlasında Görüldü Şanlıurfa'da Tarlasına Giden Çiftçiye Büyük Şok! Gözlerine İnanamadı, Sadece Onun Tarlasında Görüldü
Sözcü Gazetesi'nden Sonra Sözcü TV'de de Deprem! En Tepe İsim Apar Topar Ayrıldı, Jet Hızıyla Yeni Atama Yapıldı Sözcü Gazetesi'nden Sonra Sözcü TV'de de Deprem
Bölge Halkı Şirfoni Diyor! Dondurucu Havada Hasat Başladı, 110 Bin Dönümde Rekor Verim Bölge Halkı Şirfoni Diyor! Dondurucu Havada Hasat Başladı, 110 Bin Dönümde Rekor Verim