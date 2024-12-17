Survivor 2025 Ünlüler ve Gönüllüler Kadrosu Sızdırıldı! İşte Kimsenin Beklemediği Sürpriz Liste...
TV8’in en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor, 2025 yılı için All Star sezonu ile geri dönüyor. Uzun bir süre gizli kalan kadro, gün yüzüne çıktı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarındaki isimler, yarışma severler tarafından merakla bekleniyordu.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Ocak 2025 tarihinde ekranlara gelmesi beklenen Survivor All Star, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında seyircileri ekran başına kilitleyecek. Her yıl olduğu gibi bu sezon da oldukça iddialı bir kadro ile yarışmanın yapılacağı açıklandı.
KADRODAKİ SÜRPRİZ İSİMLER
Yarışmanın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan tanıtım afişiyle birlikte, Survivor All Star 2025 kadrosundaki ünlüler ve gönüllüler belli oldu. Serenay Aktaş, 2025’ten bu yana Survivor’da yer almayan bir isim olarak kadroya dahil oldu ve büyük bir sürpriz yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şanlıurfa'da Tarlasına Giden Çiftçiye Büyük Şok! Gözlerine İnanamadı, Sadece Onun Tarlasında Görüldü