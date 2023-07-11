17 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Sinop’un Türkeli ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

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Sinop’un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan Emirhan Türker (17), demir bağladığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Yaralı işçi, arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emirhan Türker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Vezirköprü nüfusuna kayıtlı olan Türker’in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatın olduğu bölgede inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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