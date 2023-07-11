İzmir'de orman yangını: Soğutma çalışmaları sürüyor

İzmir’in Aliağa ve Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan iki ayrı yangın için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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İzmir’in Aliağa ve Menderes ilçesindeki yangınlar da, dün saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Aliağa’da Çaltılıdere, Menderes’te de Oğlananası mevkiindeki yangınları söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Alevlere toplam 8 uçak, 11 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale ekibi ve 660 personel müdahale etti.

Menderes’teki yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 personel yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralanan personellerden 2’si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 personelin serviste, 1 personelin de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Aliağa’daki yangın ise bir tatil sitesinde 4 eve hasar verirken, evlerden 1’i tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Her iki yangın da akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA

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