Selin vurduğu Zonguldak'ta heyelan anı anbean görüntülendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağanak yağış su baskınları ve heyelanlara neden oldu. İlçeye bağlı Bayat köyünde meydana gelen heyelan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel felaketi ile karşılaşan Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçeye bağlı Bayat köyünde toprak kayması meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece hızını artıran sağanak yağış bugün de Ereğli ve köylerinde su baskınları ve heyelanlara neden oldu.

İlçeye bağlı Bayat köyünde yağış nedeniyle bazı mezarlar ve bahçelerdeki fındık ağaçları heyelana kapılıp sürüklendi. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonuna anbean yansıdı.

 

Kaynak: İHA

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