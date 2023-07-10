Mersin'de aldığı rakının içinden çıkan şoke etti!

Mersin'de kapalı ve bandrollü olan içkinin içinde gördükleri karşısında şoke olan vatandaş, firmaya suç duyurusunda bulundu.

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Mersin'de bir büfeden rakı alan İsmail Eren Kabacık, hayatının şokunu yaşadı.

Kapağı kapalı ve bandrolü bulunan içki şişesinin içinde sinek olduğunu fark eden Kabacık, firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Olayla ilgili konuşan İsmail Eren Kabacık, rakıyı Karaduvar Mahallesinde bulunan bir büfeden aldığını söyledi. Arkadaşlarıyla oturmaya gittikleri yerde açmadan önce şişenin içinde sinek olduğunu fark ettiğini belirten Kabacık, "Bandrolü duruyor, kapağını açmadım. Mağduriyetimizin giderilmesi için büfeye gittim ve durumu anlattım. Tekel bayisi de ‘bu bizim kusurumuz değil, dolum aşamasında olduğu için firmayla alakalı bir durum var’ dedi. Bende firmayı aradım durumu anlattım, şikayette de bulundum. Ben zaten arada bir içki içen bir insandım. Bu saatten sonra tiksindim ve psikolojim bozuldu" dedi.

Mersin'de aldığı rakının içinden çıkan şoke etti! - Resim : 1

"HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIM"

Başına daha önce böyle birşey gelmediğini dile getiren Kabacık, "Herhangi bir gıda maddesinde bu durumla karşılaşmadım. İlk defa karşıma geliyor. Rakıda da belki de Türkiye’de ilk defa olduğunu düşünüyorum. Büyük bir firma. Ayıplarını gidermeleri gerekiyor. Bu sineğin kapak açık olsa bile oraya girmesi imkansız. Yani dolum aşamasında olmuş. Ben sineği görünce şaşırdım zaten. Çünkü garip bir olay. Hatta yanımdaki arkadaşlara gösterdim ben yanlış mı görüyorum dedim, hayretler içerisinde kaldık. Firma ısrarla ürünü teslim etmemi istiyor inceleme yapmak için. Ben bunu teslim ettiğim zaman belki de ayıplarını kapatacaklar. Ben bunlara güvenip teslim etmek istemiyorum. Kendilerine mağduriyetimi ilettim. Yardımcı olmuyorlar. Bende artık hukuksal anlamda mücadeleme başlayacağım. Kendilerinden şikayetçi olacağım. Burada sonuçta insan sağlığı var. Sinek küçüktür ama mide bulandırır derler ya işte gerçekten ben bunu yaşadım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Mersin Rakı
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