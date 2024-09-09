SGK Milyonlarca Kişiye Mesaj Gönderdi: Bu Ödemeyi Yapmayanlar Hakkında İcra Başlatılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün milyonlarca vatandaşa gönderdiği kısa mesaj ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesi çağrısında bulundu. SGK, borcunu ödemeyenler hakkında yasal takip başlatılacağı uyarısında bulundu.

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SGK Milyonlarca Kişiye Mesaj Gönderdi: Bu Ödemeyi Yapmayanlar Hakkında İcra Başlatılacak - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün milyonlarca vatandaşa gönderdiği mesajda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini talep etti. Kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarıda, mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatıldı.

İşte SGK tarafından gönderilen mesaj:

"Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız.

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