Savcılıktan Koç Holding'e Soğuk Duş!

Motosikletli suikastlar ile adından söz ettiren Barış Boyun çetesine yönelik Savcılık iddianamesinde dikkat çeken bir detay yer aldı. Çetenin, uzun namlulu silahlarla Ferrari ve Maserati’nin Türkiye distribütörü Fer-Mas Motor’u taradığı öğrenilirken, Koç Holding'e bağlı işyerine yönelik silahlı saldırıya, şirket yetkililerinden açıklama geldi.

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Savcılıktan Koç Holding'e Soğuk Duş! - Resim: 1

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'e yönelik geçtiğimiz günlerde Arven İlaç'ın sahibi Zafer Toksöz tarafından 40 milyon dolarlık tazminat davası açılırken, şirketin adının Türkiye'nin konuştuğu bir başka davada daha geçtiği öğrenildi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Düzenledikleri suikastler ile Türkiye ve Avrupa'da kısa sürede gündem olan Barış Boyun ve çetesine yönelik hazırlanan iddianamede, çetenin hedef aldığı şirketlerden birinin de Koç Holding'e ait olduğuna yer verildi. Halk TV'nin haberine göre; çete üyelerinin uzun namlulu silahlarla, Ferrari ve Maserati’nin Türkiye distribütörü Fer-Mas Motor’u kurşun yağmuruna tuttuğu belirtilirken, şirketten saldırıya yönelik ilk açıklama geldi.

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