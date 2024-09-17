Okullar Açıldı, Tehlike Başladı! Binlerce Öğrencinin Ellerindeki Bu İzin Nedeni Belli Oldu

Özellikle ilkokul ve lise öğrencileri arasında hızla yayılan oyunlar, birçok öğrencinin sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz hafta ilk zil sesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaparken, anne ve babaları tedirgin edecek haberler, okulların yakınında bulunan esnaflardan geldi. Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada ortaya çıkan ve 81 ildeki okullarda hızla yayılan 'kanlı para' isimli oyun, yeni eğitim ve öğretim döneminde de ailelerin kabusu olmaya devam ediyor.



MARKETLERE GİRMEYE BAŞLADI



Okulların yakınında bulunan market, büfe gibi esnaflarda çok sayıda tırtıklı paranın görüldüğünü belirten esnaflar, bu paraların çocuklar arasında "kanlı para" olarak adlandırılan oyunun oynanması nedeniyle bu hale geldiğini belirtti. Kronik viral enfeksiyonlara yol açabilen bu paralar, çocuklar için hayati derecede tehlike barındırıyor.



Uzmanların peş peşe uyarılarının ardından söz konusu 'oyun', halk arasında da merak konusu olurken, uzmanlar paraların neden tırtıklı hale geldiğini belirterek, anne ve babalara çağrıda bulundu.