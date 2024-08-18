Öğretmenlerin Kılık Kıyafeti Değişti! Okula Artık Böyle Gidecekler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasını taşıyan genelge, öğretmenlerden okul yöneticilerine, diğer okul çalışanlarından öğrencilere kadar tüm eğitim camiasını ilgilendiriyor. Yeni düzenleme, eğitimcilerin rol model olma misyonunu göz önünde bulundurarak kıyafet yönetmeliğinde güncellemeler yapıldığı vurgulandı.

Genelgede, öğretmenler, okul yöneticileri ve diğer okul çalışanlarının kıyafetlerine özel bir vurgu yapıldı. Eğitimcilerin, öğrencilere örnek teşkil eden rol modeller olarak mesleğin saygınlığına uygun giyinmeleri gerektiği ifade ediliyor. Yeni düzenleme, kıyafetlerin sadece görsel bir unsur olmadığını, eğitimin kalitesini ve eğitim kurumlarının imajını etkileyen önemli bir faktör olduğu belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem