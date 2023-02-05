Modern kayağın atası olarak gösteriliyor: Tokat'ta kayak tasarımı dikkat çekiyor

Tokat’ta modern kayak takımlarının atası olarak gösterilen ipli kayak takımı farklı tasarımı ile dikkat çekiyor.

Son Güncelleme:

Tokat’ta yoğun kar yağışı alan Başçiftlik ilçesinde uzun yıllar ulaşım aracı olarak kullanılan ipli kayak takımları günümüzde eğlence aracı olarak kullanılıyor. Kayın ağacından yapılan kayak takımında kara lastik ayakkabıdan ayak takma yeri bulunuyor. Kayakta denge ve yön vermede ise baton yerine kayakların ucuna bağlanılan ip kullanılıyor. Yöre sakinlerinin ’ipli kayak’ adını verdikleri kayak takımlarını kullanmak ustalık gerektiriyor. Bir başka ilde eşi benzeri olmayan kayak takımları modern kayağın atası olarak gösteriliyor.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, ipli kayak takımlarının atalarından kalan bir değer olduğunu söyledi. Modern kayaklardan önce bu kayak takımlarının icat edilmiş olabileceğini ifade eden Başkan Tunçel, “İpli kayak takımları ulaşım, spor aracı olarak kullanılmış.

Bu gelenek bir asırdır devam etmekte. Bundan sonrada devam edecek. 2014 yılından itibaren kayak merkezinin kurulması ile birlikte hem ipli kayak hem de profesyonel kayakla kayak yapmaya devam ediliyor. İpli kayağı kullananlar profesyonel kayağı rahat kullanmakta. Bu kayaklarla kaymak belki de profesyonel kayakla kaymaktan daha zevkli. Bizim açımızdan ipli kayağı kullanmak kolay ama profesyonel kayak takımlarını kullananlar için zor” dedi.

Başkan Tunçel, ipli kayağın ezilmemiş karda kullanılabildiğini ilçeye özel bir değer olduğunu sözlerine ekledi.

 
 
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Annelik azmiyle kanseri yenen hemşire Betül kanser hastalarına destek oluyor Annelik azmiyle kanseri yenen hemşire Betül kanser hastalarına destek oluyor
Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında başladı İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında başladı
Ormanlık alanda kaybolan genç kendisini bulan ekiplerden özür diledi Ormanlık alanda kaybolan genç kendisini bulan ekiplerden özür diledi
Malatya'da müşteri bulamayan pazarcılar kar topu oynadı Müşteri bulamayan pazarcılar kar topu oynadı
Beykoz’da metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu Beykoz’da metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu
Haluk Levent'ten soğuk havada yürekleri ısıtan davranış Haluk Levent'ten soğuk havada yürekleri ısıtan davranış
Batman'da 90 yaşındaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı Batman'da 90 yaşındaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı
Literatüre giren genç anne hayatını kaybetti; geriye fotoğrafları kaldı Literatüre giren genç anne hayatını kaybetti; geriye fotoğrafları kaldı
Batman'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 7 kişilik aile kurtarıldı Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 7 kişilik aile kurtarıldı
Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı
Bakan Koca paylaştı: Görüntüler İstanbul'dan! Bakan Koca paylaştı: Görüntüler İstanbul'dan!
ÇOK OKUNANLAR
İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu Denizbank EYT'lilere ne kadar promosyon ödeyeceğini resmen açıkladı
Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru: Listede adınız varsa hemen şubeye gidin Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru
Son anket: Kalede deprem, AKP ve MHP, 24 puan kaybetti Kalede deprem: AKP ve MHP, 24 puan kaybetti
Altın alacaklar için son fırsat olabilir: İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi
Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı; AKP ve CHP kafa kafaya Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı