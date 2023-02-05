Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı, şehir merkezinde son günlerde yaşanan ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıyan trafik kazaları dikkat çekti.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şehir güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı.

Şehir merkezinde son günlerde yaşanan ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Meydana gelen kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Başkasından bekleme kurallara önce sen uy. Unutmayın trafikte güven, tüm vatandaşlarımızın kurallara dikkatle uyması ile mümkündür. Lütfen trafik kurallarına uyalım" notuyla paylaşıldı.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Görüntülerde, 2 yayanın kavşakta kaza yaptıktan sonra aşırı hızla savrulan bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulma anları yürekleri ağza getirdi. Öte yandan yayalara çarpma, motosiklet kazaları ve ışık ihlali sonucu yaşanan kazaların fazlalığı ise dikkat çekti.

 
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