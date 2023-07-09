Marmaris’te iki ayrı noktada orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Datça yolu üzerinde ve Yeşilbelde mevkilerinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle kuvvetlendi. Yangınlar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Marmaris-Datça karayolu Asparan mevkiinde ve Yeşilbelde mevkiinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Aynı anda iki ayrı noktada başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan helikopterler bölgeye sevk edilirken, bölgede bulunan helikopter yanan sahaya sorti yapmaya başladı. Karadan da ekiplerin müdahalesi devam ederken, bölgede etkili olan şiddetli rüzgara rağmen orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Konu ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Muğla ili Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını, 12.10 itibarı ile kontrol altına alınmıştır. Gayretinize, emeğinize, yüreğinize sağlık” ifadeleri yer aldı.

 

Kaynak: İHA

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