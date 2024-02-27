Kumar oynatılan iş yerinden çıkanlar polisi bile şaşırttı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesi Selvili Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından adrese yapılan operasyon kapsamında adreste arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait toplam 24 adet farklı ölçülerde fişek, 80 santim uzunluğuna sahip kılıç, 10 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 2 farklı şahıs adına düzenlenmiş 920 bin TL bedelli borç senedi, 580 adet para yerine geçen çip, 40 kutu iskambil oyun kağıdı, 8 adet özel yapım barbut zarı ele geçirildi.