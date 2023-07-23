KPSS'de ilk oturum başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başladı. 81 il ve Lefkoşa’da 105 sınav merkezinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 kişi başvurdu.

KPSS ilk oturum sınavına giren adayların aileleri ise sınav merkezlerinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

KPSS ilk oturum sınavına giren kızının sınavdan çıkması için heyecanlı bekleyişini sürdüren anne Şehnaz Başaran, “Sabah saat 07.00’den beri burada bekliyorum. Kızımı erken getirdim. Çok çalıştı. İnşallah emekleri boşuna gitmez. Çok da heyecanlıydı. Ben de burada heyecanlıyım. Bol bol dua ediyorum. Sureli bütün dualarımı okudum. Allah’ım yardımcısı olsun” diye konuştu.

Kaynak: İHA