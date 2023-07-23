Bebekte restoranın iskelesi çöktü: Onlarca kişi denize düştü!

Bebek'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki kez mühürlenmesine rağmen el değiştirerek büyütülen iskelenin yaklaşık 25 kişi üzerindeyken çöktüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. 

Son Güncelleme:

Beşiktaş Bebek’te geçtiğimiz aralık ayında saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda sahilin iç kısmında kalan bir restoranın önündeki iskele, ağırlığı kaldıramayarak çökmüştü. Çöken kısımda bulunan yaklaşık 25 kişi, restoran ile yol arasındaki deniz suyuna düşmüştü. Çevredekiler suya düşenleri kurtarmaya çalışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından İBB tarafından yapılan açıklamada, “Arnavutköy'deki iskelesi çöken restoran, geçtiğimiz ekim ayında el değiştirdi, yeni sahipleri tadilat yapmaya başladı. Tadilat çalışmaları sırasında yapıda iki kez aykırılık tespiti yapıldı ve restoran mühürlendi. Tescilli olan yapı, aykırılığı restoran tarafından gidereceği söylenmesine rağmen mühür bozularak, aykırılığı büyüterek devam etti" ifadelerine yer verilmişti.

Yaşanan o dehşet anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde müşteriler hem restoranın içinde hem de dışında vakit geçirdikleri esnada iskele bir anda denize çöküyor. Yaşananları gören içerideki müşteriler şok olurken, bazıları da panikle kaçıyor. Dışarıdaki iskelede ise kendilerini bir anda denizde bulan müşteriler neye uğradığını şaşırıyor. Bazı müşteriler can havliyle çırpınırken, bazıları da restorana tırmanmaya çalışıyor. Olayda yaşananlar ise Titanik filmini aratmıyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İstanbul'da taksici terörü: Fazla para vermeyen müşteriyi öldüresiye dövdü! İstanbul'da taksici terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdü!
Samsun'da trafik polisinin anlamlı sözleri sosyal medyada viral oldu: Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? Trafik polisinin sözleri sosyal medyada viral oldu!
Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı 19 yaralı Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı 19 yaralı
Türkiye sıcaktan kavruluyor onlar soba yakıyor Türkiye sıcaktan kavruluyor onlar soba yakıyor
KGYS'ye takılan trafik kazaları: Dikkatsizlik ve ihlal neden oluyor KGYS'ye takılan trafik kazaları: Dikkatsizlik ve ihlal neden oluyor
Boğazına şeker takılan çocuğu esnaf kurtardı: O anlar kameraya yansıdı Boğazına şeker takılan çocuğu esnaf kurtardı: O anlar kameraya yansıdı
Adana'da sıcaklık 52 dereceye ulaştı, besiciler koyunları soğuk suyla yıkadı Adana'da sıcaklık 52 dereceye ulaştı, besiciler koyunları soğuk suyla yıkadı
Balat'ta 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü Balat'ta 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü
Ormanlar yandı: Yılanlar yerleşim bölgelerini istila etti Ormanlar yandı: Yılanlar yerleşim bölgelerini istila etti
Sıcak havanın bunalttığı İstanbul'da barajlarda son durum Sıcak havanın bunalttığı İstanbul'da barajlarda son durum
Muğla'da korkutan yangın: 13 iş yeri zarar gördü Muğla'da korkutan yangın: 13 iş yeri zarar gördü
Artvin’de Temmuz ayında kar sürprizi Artvin’de Temmuz ayında kar sürprizi
ÇOK OKUNANLAR
7 ve üzeri depremleri 2 saat önceden haber veren formül bulundu 7 ve üzeri depremleri 2 saat önceden haber veren formül bulundu
Ünlülerin bir Instagram paylaşımından kaç para kazandıkları ortaya çıktı: Rekor Hande Erçel'de, onu Beren Saat takip ediyor Ünlülerin bir paylaşımdan kaç para kazandıkları ortaya çıktı: Rekor Hande Erçel'de
Çöl sıcakları başladı: İstanbul, Antalya ve birçok il için uyarı geldi İstanbul, Antalya ve birçok il için uyarı geldi
Boşanma davasında sosyal medyada 'ilişki durumu'yla ilgili mahkemeden emsal karar Boşanma davasında sosyal medyada 'ilişki durumu'yla ilgili mahkemeden emsal karar
Kulis: Erdoğan faizde en fazla yüzde 21-22 bandına izin verdi, bir şartla... Erdoğan faizde en fazla yüzde 21-22 bandına izin verdi, bir şartla...