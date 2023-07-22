Samsun'da trafik polisinin anlamlı sözleri sosyal medyada viral oldu: Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz?

Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisinin babacan tavrı herkesin takdirini kazandı. Hız yapan motosikletli gence uyarıda bulunan polis, "Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz?" dedi.

Son Güncelleme:
><

Samsun'da hız yapan motosikletli gence uyarıda bulunan trafik polisinin sözleri duygulandırdı.

Işıklarda durdurduğu motosiklet sürücüne uyarılarda bulunan polis, "Yaşının kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. Böyle iki tane sağlı, sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? Ben de motoru seviyorum. Anladım motorun havalı, sen de karizmatiksin ama ölürsen ne yapacağız yavrum. Bu mont ne diye biliyor musun? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Ceza için değil, ailen için yaşa. Kalbinizi kırmışızdır ama özür dilerim" dedi.

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM VE DUYGUSALLAŞTIM"

Sosyal medyada paylaşılan bu diyalog milyonlar tarafından izlenirken ismini açıklamayan motosiklet sürücüsü, "Samsun karayollarında bayağı hızlı gidiyordum. Sanırım arkamda bir sivil polis bir de trafik polisi vardı. Onlar fark etmiş olacak ki tabii bir sonraki ışıkta ben her şeyden habersizim. Işıklarda önümü kestiler. Ben anlayamadım ve gerçekten korktum o anda. Daha sonra bana yaptığım şeylerden bahsettiler. Trafik polisi bana baba gibi öğütler verdi. O anda gözyaşlarımı tutamadım ve duygusallaştım. Daha sonrasındaki tepkiler hep olumluydu. Polis abimize gerçekten olumlu geri dönüşler oldu. Trafik polisleri motorcular için fobi gibi oluyor. Korkuyoruz onlardan. Ne kadar çok sevdiğimiz var desek de gaza geliyoruz. Bundan sonrası için bu önerileri dikkate alacağım" ifadelerini kullandı.

Samsun'da trafik polisinin anlamlı sözleri sosyal medyada viral oldu: Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Samsun
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı 19 yaralı Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı 19 yaralı
Türkiye sıcaktan kavruluyor onlar soba yakıyor Türkiye sıcaktan kavruluyor onlar soba yakıyor
KGYS'ye takılan trafik kazaları: Dikkatsizlik ve ihlal neden oluyor KGYS'ye takılan trafik kazaları: Dikkatsizlik ve ihlal neden oluyor
İstanbul'da taksici terörü: Fazla para vermeyen müşteriyi öldüresiye dövdü! İstanbul'da taksici terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdü!
Boğazına şeker takılan çocuğu esnaf kurtardı: O anlar kameraya yansıdı Boğazına şeker takılan çocuğu esnaf kurtardı: O anlar kameraya yansıdı
Adana'da sıcaklık 52 dereceye ulaştı, besiciler koyunları soğuk suyla yıkadı Adana'da sıcaklık 52 dereceye ulaştı, besiciler koyunları soğuk suyla yıkadı
Balat'ta 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü Balat'ta 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü
Ormanlar yandı: Yılanlar yerleşim bölgelerini istila etti Ormanlar yandı: Yılanlar yerleşim bölgelerini istila etti
Sıcak havanın bunalttığı İstanbul'da barajlarda son durum Sıcak havanın bunalttığı İstanbul'da barajlarda son durum
Muğla'da korkutan yangın: 13 iş yeri zarar gördü Muğla'da korkutan yangın: 13 iş yeri zarar gördü
Artvin’de Temmuz ayında kar sürprizi Artvin’de Temmuz ayında kar sürprizi
17 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi 17 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak!
Düzenli tüketimde siz bile inanamayacaksınız: Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu
İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı
Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor
4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor! 4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor!