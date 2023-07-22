İstanbul'da taksici terörü: Fazla para vermeyen müşteriyi öldüresiye dövdü!
İstanbul'da bir taksi şoförü istediği parayı vermeyen müşteriyi öldüresiye dövdü.
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İstanbul Taksim Tarlabaşı’nda iddiaya göre, taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istedi.
Müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı. Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı.
ZORLA PARASINI ALDI
Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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