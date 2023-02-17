Japon bilim insanı fay hattının uydu görüntülerini paylaştı

Japon bilim insanı Hidenori Watanabe, Türkiye'yi vuran depremin neden olduğu hasarın ve sarsıntıya neden olan fay hattının uydu görüntülerini yayınladı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yankıları sürerken, Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Hidenori Watanabe'nin yaptığı çalışma sarsıntıların neden olduğu yıkımı gözler önüne serdi.

Deprem bölgesini uydu görüntüleri ile mercek altına alan Watanabe, verileri sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Dijital arşivleme ve bilgi teknolojileri konularında uzman olan Watanabe, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden İslahiye ilçesine uzanan fay hattını görüntülediklerini kaydederken, Şanlıurfa'ya dair görüntüler için ise "Kentin birçok bölgesinde görülen yardım çadırları, hasarın boyutunu gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı. Watanabe, Hatay'daki hasara dair uydu görüntülerini ise, "Şehirdeki yüksek katlı binaların çoğunun yıkılması büyük hasara neden oldu" notuyla paylaştı.

Watanabe, geçtiğimiz sene liderlik ettiği ekiple birlikte Rusya işgalinin Ukrayna'da neden olduğu yıkımı gösteren dijital bir harita oluşturarak kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Kaynak: İHA

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Deprem
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