CHP Hatay Milletvekili Tokdemir: Sayın Bakan, o koltukta oturmaya devam edecek misin

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, 2020 yılında Hatay'da olası bir deprem karşısında alınan önlemlerin neler olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sorduğunu, ancak soru önergesine yanıt verilmediğini açıkladı.

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CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, 4 Mart 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Hatay’da olası bir deprem karşısında alınan önlemleri, TBMM gündemine taşımıştı. 

Tokdemir, soru önergesine yanıt verilmediğini açıkladı. Depremin 11. gününde, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile birlikte bir enkaz önünde açıklama yapan Tokdemir, şunları söyledi:

“Hatay’daki depremin on birinci günündeyiz. İlimizde Tekirdağ Milletvekili İlhami Bey, Sinop Milletvekili Barış kardeşimle birlikteyiz. Şimdi sizlere bir belge göstereceğim. 2020’nin Mart’ında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a bir soru önergesi vermiştik. ‘Hatay bir deprem bölgesidir. Bununla ilgili tedbirleriniz nedir’ diye beş ayrı soru sormuştum. Verdiğim soru önergesine bugüne kadar üzerinden üç yıl geçmesine rağmen bir cevap alamadık. Sayın Bakan, o koltukta oturmaya devam edecek misin? Vicdanın rahat mı? Hatay’ı bile bile enkaza çevirmenin sorumlusu bakan, bir soruya bile cevap veremeyen, tedbirleri almayan bakan yerinde oturmaya devam edecek misin?”

“DEPREME KARŞI DAYANAKLILIK TESTİ BAKANLIK TARAFINDAN YAPILDI MI?”

Tokdemir, yanıt verilmediğini açıkladığı önergesinde, Bakan Kurum'a, şu soruları yöneltmişti:

"Hatay ili ve ilçelerinde olası bir depremde kaç acil toplanma alanı bulunmaktadır? Hatay ilinde bu acil toplanma alanlarının açık adresleri ve ilçelere göre dağılımı nedir? Hatay ili ve ilçelerinde depreme karşı dayanaklılık testi Bakanlık tarafından yapıldı mı? Yapıldıysa dayanaklılık testi yapılan bina sayısı kaçtır? Hatay il merkezi ve ilçelerinde toplamda depreme dayanıklı ve riskli bina sayısı kaçtır? Hatay ili ve ilçelerinde kaç adet okul, hastane ve kamu binası olası bir depremde risk kapsamındadır?"

Kaynak: ANKA

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Deprem
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