Hatay’da ailelerin bekleyişi devam ediyor

Hatay’da bulunan ve yaklaşık 120 kişinin yaşadığı Buket Apartmanı enkazında kalan yakınları için gelen vatandaş günlerdir bekliyor.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Hatay’ın Ekinciler Mahallesi’nde bulunan Buket Apartmanı deprem nedeniyle tamamen yıkıldı. Bölgede arama çalışmaları devam ederken, enkaz başında bekleyen vatandaşların kimi abisini, kimi çocuklarının çıkmasını bekliyor.

Abisini ve yeğenlerini bekleyen Akın Tuncer, “ Günlerdir burada yatıp kalkıyoruz. Abimle depremden 1 hafta önce konuşmuştuk. Yeğenlerim biri üniversiteye hazırlanıyordu, diğeri ise lise okuyordu. En azından cenazemizi alıp gidelim istiyoruz” diye konuştu.

Başka bir acılı aile ise, “İkiz torunlarım ve kızım enkaz altında kaldı. Deprem olmadan kısa bir süre önce görüntülü konuşmuştuk. Çaresizlik ve sessizlikten başka bir şey yok. En azından cenazelerini alalım” dedi.

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