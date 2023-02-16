200 bina için acil yıkım kararı: Osmaniye'de afetin boyutu havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin etkilediği Osmaniye'de yıkım drone ile görüntülendi. Osmaniye'de depremzedeler için de 17 noktaya çadırkent kuruldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkım havadan görüntülendi.

200 BİNAYA ACİL YIKIM KARARI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları sürerken, ilk etapta 200 yapı için acil yıkım kararı verildi. Yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalar, gerekli çevre önlemi alınarak kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.

17 ÇADIRKENT KURULDU

Osmaniye’de depremzedeler için 17 noktaya çadırkent kuruldu. Kurulan çadır kentlerde ise 19 bin 974 kişinin kaldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA