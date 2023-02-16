Havadan çekilen görüntüler Adıyaman’daki felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi

Adıyaman’da dron ile havadan çekilen görüntüler ise depremin sebep olduğu yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da bin 485 bina yıkıldı. 4 bin 85 binanın hasar ağır hasar gördüğü Adıyaman’da, 6 binden fazla acil yıkılması gereken bina bulunuyor. Kent genelinde enkaz çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından enkaza dönen binaların üzerine, yaralı bulunmadığını gösteren ‘kontrol edilmiştir’ yazılıyor.

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