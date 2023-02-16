Hatay'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde büyük yıkım ile karşılaşan Hatay'ın afetten önce ve hemen sonra çekilen görüntüleri kentte yaşanan tabloyu ortaya koydu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla 6 Şubat'ta meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 36 bin 187'ye yükseldi. 

İHA'nın aktardığına göre; deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın afetten önce ve hemen sonra çekilen görüntüleri, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. 

Depremden bir süre önce çekilen görüntülerde yaşamın normal akışında devam ettiği Hatay'ın, depremle birlikte yerle bir olduğu görüntüler yürekleri burktu.

 

Kaynak: İHA

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