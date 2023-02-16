Japon arama kurtarma ekibinden saygı duruşu
Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları için gelen Japon arama kurtarma ekibi, ülkelerine dönüşte hayatını kaybedenler anısına İstanbul Havalimanında saygı duruşunda bulundu.
Kahramanmaraş'ta iki ayrı Deprem nedeniyle ülkemize gelerek arama-kurtarma faaliyetlerine katılan ekipler ülkelerine dönmeye başladı.
Japon arama kurtarma ekibi de dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçağa binmeden önce sıraya geçen ekipler, depremde hayatını kaybedenler için şapkalarını çıkararak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra uçaklarına binen ekipler ülkemizden ayrıldı. O duygu dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: İHA
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