İstanbul'da taksici yine yolcu seçti: Ben oraya gitmiyorum!

İstanbul'da taksiye binmek isteyen iki kişi, şoförün "Oraya gitmiyorum" cevabını duyunca tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

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İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde iddiaya göre, taksi durduran iki kişi, gidecekleri yeri söyledi.

Taksici ise yolcuları almayarak, “Ben oraya gitmiyorum” dedi.

YOLCULARI ALMADAN GİTTİ

Gelen bu cevap üzerine taksici ile yolcular arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayın ardından taksi şoförü yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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