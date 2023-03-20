İstanbul'da taksici yine yolcu seçti: Ben oraya gitmiyorum!

İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde iddiaya göre, taksi durduran iki kişi, gidecekleri yeri söyledi.

Taksici ise yolcuları almayarak, “Ben oraya gitmiyorum” dedi.

YOLCULARI ALMADAN GİTTİ

Gelen bu cevap üzerine taksici ile yolcular arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayın ardından taksi şoförü yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem