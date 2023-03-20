Diyarbakır'da geçim derdine düşen esnaf ağır ve orta hasarlı binalarda kepenk açtı

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerden sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır’da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların yıkımının devam ettiği şehirde, ağır ve orta hasarlı binaların altındaki işletmeciler ölümü göze alarak dükkanını açtı.

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri semtinde 2000 yılında yapılan Tunç 7 Apartmanı’nın yıkıcı depremden hasar aldığı belirtilirken; bina altındaki ticaret, toptan ve perakende işletmecisi canını tehlikeye attı.

Öte yandan, şehirde binaları hasar gören vatandaşın ev taşıması ise devam ediyor.