İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde sağanak halinde etkili oluyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Gece saatlerinde yaşanan yağmur geçişleri sabah saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

Erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar yağmura yakalanırken bazı vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak toplu taşıma araçlarına yürüdü. Bazı vatandaşlar ise yağmurdan kaçmak için köprü altına sığındı.

Öte yandan sağanak, E-5 Karayolu üzerinde yer yer trafik oluşmasına neden oldu. iBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğunun, saat 07.45 sıralarında yüzde 69’a kadar çıktığı görüldü.

Kaynak: İHA

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