Kombi bakımı yaptırmayanlar dikkat: Kötü sonuçlarla karşılaşılabilir

2005 yılından bu yana Diyarbakır’da ısıtma teknolojisi ve tesisat alanında hizmet veren Sabri Arıcı, vatandaşların yılda en az bir kez kombi bakımını yaptırması gerektiğini belirtti.

Kombi bakımı esnasında seçecekleri ustanın güvenilir biri olması ve yetki belgesinin olması gerektiğini söyleyen Arıcı, “Malumunuz kış ayı yaklaşıyor. Vatandaşlarımız kışın soğukları başlamadan kombi bakımlarını yaptırması yerinde olur. Kombi bakımlarının yılda en az bir kez yaptırılması gerekiyor. Kombi bakımının yapıldığı esnasında eve çağırılacak ustanın işinin ehli olması, yetki belgesinin ve vergi levhasının olması gerekiyor” dedi.