İki ayda iki arıza, Togg otoparkta kaldı!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yaptğı arıza ile gündeme geldi. Kura sonucunda satın alma hakkı elde eden Togg'un sahibi Avukat İrfan Hattatoğlu, "İki ayda iki kere arıza yaptı" dedi.

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Togg’un T10X model aracı iki ay içerisinde iki kere arıza yaparak otoparkta kaldı.

Arıza yapan Togg, kapalı otoparktan başka bir aracın yardımıyla çıkarıldı. Elektrikli otomobil, servis elemanları tarafından hareket edebilir duruma getirilerek, çekildi.

"SON İKİ AYDA İKİNCİ ARIZASI"

Togg aracının iki ay içerisinde iki kere arıza verdiğini belirten Avukat İrfan Hattatoğlu, "Aracı alalı yaklaşık 2 ay oldu. 2 binli sıralardaydım. Aracı memnun olarak kullanıyorum. Gerçekten değerinin üzerinde bir araç. Sanırım üretim için acele ettiler. Son iki ay içerisinde iki kere arıza verdi. Yol yardımı çağırdım. Aküye baktılar sorun olmadığı görüldü. Ardından bilgisayara bağladılar sorunu çözmek için yine olmadı. Çekici çağırdık, servise götürecekler. Otoparkta kalması daha büyük sorun. Çekici giremiyor. Tabi böyle durumlar elektrikli araca bakışı negatif hale getiriyor. Ümit ederim Togg’daki bu tür sorunlar kısa sürede çözülür. En azından çözüme kavuşsun ki teslim alanlar sorun yaşamasın ben 24 saattir araçsız kaldım. Uzun yolda, ya da ailemle olabilirdim" dedi.

İki ayda iki arıza, Togg otoparkta kaldı! - Resim : 1

"SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞACAKLAR"

Arıza talebi sonrası Togg tarafından hızlı bir dönüşün yapıldığını vurgulayan Hattatoğlu, "Togg tarafından da sorunu bilmiyorlar. İttirilmemesi gerektiği söyleniyor. Yol yardım aracın hareket etmesi ile ilgili işlemler yaptı. Ümit ederim doğru bir yol izlemişizdir. Servise gittikten sonra sorunu çözmeye çalışacaklar" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Togg Otomobil Yerli otomobil
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