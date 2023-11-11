Atatürk'e hakaret eden "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci tutuklandı

Erzurum'da Üçler Döner'in sahibi ve "Hacı'nın yağ akımı"yla tanınan Mustafa Atmaca, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kıyaslarken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı.

Aykırı'nın aktardığı habere göre Atmaca, "Yemen'de bizim toprağımız, Kudüs'de bizim toprağımız. O toprağı Osmanlı kaybetmedi. Laikliği getiren köpek yüzünden toprakları kaybettik" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

Gazeteci İsmail Saymaz, Mustafa Atmaca'nın tutuklandığını duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem