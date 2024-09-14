İçişleri Bakanlığı Uyardı: B Sınıfı Ehliyetlerde Yeni Dönem Başlıyor!

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı uyarı metni ile Türkiye'de halihazırda 3 milyonun üzerinde vatandaşın eski tip ehliyet kullanımına devam ettiğini belirtti. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sona erecek uygulamanın ardından eski ehliyetleri ile trafiğe çıkacak sürücülere 12 bin 978 TL para cezası kesilecek. Duyuruda ayrıca ehliyet yenilemek için yapılması gerekenlere yer verildi.

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İçişleri Bakanlığı Uyardı: B Sınıfı Ehliyetlerde Yeni Dönem Başlıyor! - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, trafik uygulamalarında başlayacak yeni döneme ilişkin bilgilere yer verilirken, sürücülere ehliyetlerinde değişiklik yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni tip ehliyet sistemine sürücülerin yüzde 90'ına yakını dahil olurken, halihazırda 3 milyona yakın sürücü eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. İlk aşamada 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarih, pandemi döneminde yaşanan aksaklıklar gerekçe gösterilerek 31 Aralık 2024'e uzatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu sürenin yeniden güncellenmeyeceğini belirterek, bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin trafiğe çıkmasına yasak getirecek.

13 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLECEK

Ehliyetini yenilemeyen sürücüler, 1 Ocak 2025 itibarıyla trafiğe çıkmaları halinde ilk ihlallerinde 12 bin 978 TL para cezası alacak ve ehliyetlerini yenilemeleri için uyarıda bulunulacak. Bu cezaya rağmen ehliyetlerini yenilemeyen ve trafiğe çıkan sürücülerin ise ikinci ihlalde sürücü belgeleri askıya alınacak.

Ehliyet yenileme işleminin oldukça basit ve kısa sürede tamamlandığını hatırlatan yetkililer, gerekli evrakları ve yapılması gerekenleri açıkladı.

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