Hindistan'daki Mağarada 188 Yaşında Guru Bulunduğu Söylenmişti: Gerçek Çok Başka Çıktı

Hindistan'da geçtiğimiz günlerde bir mağaraya inzivaya çekilmiş 188 yaşında bir gurunun bulunduğu iddia edilmişti. Ancak işin aslı çok farklı.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan'daki Mağarada 188 Yaşında Guru Bulunduğu Söylenmişti: Gerçek Çok Başka Çıktı - Resim: 1

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Khargone bölgesinde yaşayan Shri Siyaram Baba adlı ünlü guru, geçtiğimiz günlerde mağarada bulunup tedavi altına alınmasıyla gündeme gelmişti.

Siyaram Baba adlı gurunun 188 yaşında olduğu iddia edilmiş, bu olay dünya çapında da büyük yankı uyandırmıştı.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Doğruluk Payı, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Shri Siyaram Baba'nın Hindistan'da ünlü bir guru olduğunu belirten platform, Baba'nın yaşının 188 olmasının doğruluk payı olmadığını açıkladı.

KAYNAKLARIN HEPSİ BİRBİRİNDEN FARKLI

Siyaram Baba'nın yaşının 2024 yılında 111 veya 112 olabileceği aktarılan açıklamada ,2022'de Siyaram Baba'nın yaşına ilişkin yapılan paylaşımlarda Baba'nın yaşının 109 ve 110 olarak yazıldığı hatırlatıldı.

Kaynaklardaki bilgilerin birbirinden farklı olduğu belirtilen açıklamada, 6 yıl önceki bir haberde de 105 yaşında olduğu bilgisinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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