Heyelan nedeniyle yolun çökme anı kameralara yansıdı

Giresun’da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel, su baskınları ve heyelanlar yöre halkının yaşamını olumsuz yönde etkiliyor.

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Heyelanlar sonucu birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandığı belirtilirken, Giresun-Kulakkaya yolunun Erimez mevkiinde yolun çökme anı cep telefonu ile görüntülendi.

Heyelan nedeniyle yol açma çalışması yapıldığı esnada yol kenarında duran bir vatandaşın uyarılarak geri çekilmesinin hemen ardından yolda heyelan meydana geldi. Yolun çöktüğü heyelanda o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Duroğlu beldesinde sel ve su baskınları sonucu ev ve işyerleri zarar görürken, köy ve mahallelerde ise art arda heyelanlar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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