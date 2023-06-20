Kurban yakalama timleri oluşturuldu

Bayramda kesim öncesi ve esnasında kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için kurulan özel ekip, 20 gün boyunca eğitim aldı.

Hayvanları hızlıca yakalamak için çeşitli eğitimler alan 20 kişilik ekibe, kement ile kurban yakalama ve uyuşturucu iğne atma eğitimi de verildi. Time, Hayvanat bahçesinde bulunan bir dananın yakalanarak pratik eğitimi verildi.

Kaynak: İHA