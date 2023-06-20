Kurban yakalama timleri oluşturuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "kurban yakalama timi" Kurban Bayramı’nda iş başında olacak. Tim, her sabah Gaziantep Hayvanat Bahçesinde ellerinde uyuşturucu iğne atan tüfek ve kementle antrenman yapıyor.

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Bayramda kesim öncesi ve esnasında kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için kurulan özel ekip, 20 gün boyunca eğitim aldı.

Hayvanları hızlıca yakalamak için çeşitli eğitimler alan 20 kişilik ekibe, kement ile kurban yakalama ve uyuşturucu iğne atma eğitimi de verildi. Time, Hayvanat bahçesinde bulunan bir dananın yakalanarak pratik eğitimi verildi.

Kaynak: İHA

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