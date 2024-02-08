Hatay'da Asi Nehri'ne düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu!
Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşlar, bir otomobilin Asi Nehri'ne düştüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışma sonucu aracın içinde 1 kişi ölü bulundu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde vatandaşlar bir otomobilin Asi Nehri’ne düştüğü ihbarında bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracı çıkarmak için çalışma başlattı.
DALGIÇLAR, DALIŞ YAPAMADI
Olay yerine sevk edilen dalgıçlar ise botla açıldıkları nehirde akıntı nedeniyle dalış yapamadı. Bunun üzerine olay yerine vinç çağrıldı. Uzun uğraşların ardından vinçle sudan çıkartılan otomobilde bir kişinin cenazesine ulaşıldı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.
ARAÇ, SAĞLIK PERSONELİNE AİT
İHA'nın aktardığı haberde, yapılan araştırmada otomobilin sağlık personeli Muhammet Dede'ye (26) ait olduğu belirlenirken, nehre düşen araçta hayatını kaybeden kişinin sağlık personeli olup olmadığı yapılan incelemeden sonra ortaya çıkacak.
Kaynak: Gerçek Gündem