Hatay'da Asi Nehri'ne düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde vatandaşlar bir otomobilin Asi Nehri’ne düştüğü ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracı çıkarmak için çalışma başlattı.

DALGIÇLAR, DALIŞ YAPAMADI

Olay yerine sevk edilen dalgıçlar ise botla açıldıkları nehirde akıntı nedeniyle dalış yapamadı. Bunun üzerine olay yerine vinç çağrıldı. Uzun uğraşların ardından vinçle sudan çıkartılan otomobilde bir kişinin cenazesine ulaşıldı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

ARAÇ, SAĞLIK PERSONELİNE AİT

İHA'nın aktardığı haberde, yapılan araştırmada otomobilin sağlık personeli Muhammet Dede'ye (26) ait olduğu belirlenirken, nehre düşen araçta hayatını kaybeden kişinin sağlık personeli olup olmadığı yapılan incelemeden sonra ortaya çıkacak.

Kaynak: Gerçek Gündem