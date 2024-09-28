Hasat Başladı, Dallar Taşıyamadı Kırıldı: Çiftçiler Mahsulü Yerlerden Topladı

Siirt’tin önemli geçim kaynaklarından olan fıstık hasadı devam ediyor. Bu yılki hasadın verimli geçmesi, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

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Hasat Başladı, Dallar Taşıyamadı Kırıldı: Çiftçiler Mahsulü Yerlerden Topladı - Resim: 1

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Siirt fıstığında bu yıl verimin yüksek olması, üreticiyi memnun etti. Çiftçiler, bu yıl fıstık ağaçlarından yüksek verim aldıklarını belirtirken, hasat sezonunun yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Bu yılki verimin yüksek olduğunu kaydeden çiftçi Selahattin Kayran, ''Bu senenin hasadına başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Fıstık hasadımız, beklediğimizin biraz üstünde gidiyor.

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