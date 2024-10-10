Hangi Hayvanlar Tek Tırnaklı? Domuz Tek Tırnaklı Bir Hayvan mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti kullanan bazı firmaları açıkladığı liste sonrası, tek tırnaklı hayvanların hangi hayvan olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, tek tırnaklı hayvanlar hangileridir? At, eşek, domuz tek tırnaklı mı? İşte tüm yanıtlar...

TEK TIRNAKLI HAYVANLAR NELERDİR?

Tek tırnaklı hayvanlar, ayak yapılarında yalnızca bir tırnağa sahip olan türlerdir. Bu hayvanlar arasında at, eşek, zebra gibi türler bulunur öte yandan bu hayvanların melezleri olan katır ve zebroid gibi türler de tek tırnaklılar sınıfına girer.

Tek tırnaklı hayvanların tırnak yapısı tek parça halindedir ancak domuz bu gruba dahil değildir, domuzlar çift tırnaklı hayvandır. İslami kurallar gereği, domuz eti tüketimi ve et ürünlerinde kullanımı uygun görülmemektedir.