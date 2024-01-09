Günlerdir kızını takip eden kişiyi önce dövdü, sonra polise teslim etti

Esenyurt’ta bir baba kızını günlerdir okula giderken takip ettiğini iddia ettiği adamı yakalayarak darp etti. Şüpheli gözaltına alınırken, kızı “Köpeklerden korumak için takip ettim” dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. isimli şahıs, 5. sınıfa giden bir kız çocuğunu 5 gün boyunca sabahları okula gittiği sırada takip etmeye başladı.

Durumu fark eden küçük kız babasına söyleyerek okula onunla beraber gitti. Okula doğru kızıyla yürüyen baba çok geçmeden şahsın kendilerini takip ettiğini fark etti. Şahsın yanına giderek vurmaya başlayan adam, bir süre darp ettikten sonra polis ekiplerine ihbar etti. Sokaktaki diğer vatandaşların da yardımıyla şüpheli, ekipler gelene kadar tutuldu.

Olay yerine gelen emniyet güçleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürürken kız çocuğunun ailesi ise şahıstan şikayetçi oldu.

Konu ile ilgili A.A. ifadesinde aynı saatte işe gittiğini ve kızı sokak köpeklerinden korumak istediği için eşlik ettiğini belirtti. Şahıs adliyeye sevk edilirken darp edildikten sonraki o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Benzer Videolar

Tekirdağ'da kar yağışı başladı Tekirdağ'da kar yağışı başladı
İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı
Mossad'a çalıştıkları deşifre edilen şüphelilerin tespitine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Mossad'a çalıştıkları deşifre edilen şüphelilere ilişkin detaylar ortaya çıktı!
Eskişehir'de bedeni parçalanmış olarak bulunan cinayetin sır perdesi aralandı: Cenazesine katılmış! Bedeni parçalanmış olarak bulunan cinayetin sır perdesi aralandı
Bolu'da gece yarısı deprem! Bolu'da gece yarısı deprem!
Bursa'da bir uçak tarlaya mecburi iniş yaptı! Bursa'da bir uçak tarlaya mecburi iniş yaptı!
Gaziantep'te depremin ardından idrarını içerek 96 saat enkazda kalmıştı: O anları anlattı! Depremin ardından idrarını içerek 96 saat enkazda kalmıştı!
Kayseri ve ilçelerinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu! Kayseri ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu!
Manisa'da ilginç olay: Piyasa değeri 10 bin TL! İlginç olay: Piyasa değeri 10 bin TL
Sürücüler dikkat, plakalarda yeni dönem resmen başladı! Sürücüler dikkat, resmen başladı
Ayaktaki şişkinlik kalp kapak hastalığı habercisi olabiliyor Ayaktaki şişkinlik kalp kapak hastalığı habercisi olabiliyor
Yılbaşı akşamı ‘hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i başından vurdu Yılbaşı akşamı ‘hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i başından vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'! Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'!
Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı
En huysuz 5 burç belli oldu: Onlarla kimse başa çıkamıyor En huysuz 5 burç belli oldu