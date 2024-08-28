Girişleri Durdurdular! Türk Vatandaşlarına 2 Yıl Boyunca Vize Verilmeyecek

Türk vatandaşları tarafından yapılan vize başvurularına her geçen yıl daha yüksek oranda ret yanıtı gelirken, Türkiye'den en çok başvuru yapılan ülkeler arasında yer alan ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son yıllarda bozulan ikili ilişkileri vize başvuru sürecine yansıtan ABD, Türkiye'den yapılacak vize başvurularını 2026 yılına kadar erteledi.

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Girişleri Durdurdular! Türk Vatandaşlarına 2 Yıl Boyunca Vize Verilmeyecek - Resim: 1

Tatil sezonunun sonuna yaklaşılırken birçok Türk vatandaşı, bu yıl yapacağı tatili yurt dışında geçirmek için Schengen vizesine başvurdu.

Avrupa ülkeleri, Türkiye'den yapılan başvurulara son yılların en yüksek oranı ile ret yanıtı verirken, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ciddi bir sorun haline gelen vize problemleri yeni bir boyut kazandı.

2026 YILINA KADAR VİZE RANDEVUSU VERİLMEYECEK

Avrupa'nın ardından Türkiye'den en fazla vize başvurusu yapılan ülke olan ABD, son yıllarda Türkiye ile bozulan ikili ilişkileri, vize başvuru sürecine de yansıttı. Geçmişteki yılların aksine, Türk vatandaşları için çok daha düşük kontenjanlar sağlayan ABD, bu kararı ile vize randevu sisteminin kilitlenmesine neden oldu.

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