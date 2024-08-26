Fiyatlar Dip Yaptı, Çiftçi Karalar Bağladı! Kimse Satın Almıyor

Türkiye'nin biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi olan sınırın sıfır noktasındaki Kilis'te acı biber hasadı başladı. Çiftçiler bu yıl hem düşük rekolteden, hem de dip yapan fiyatlardan şikayetçi.

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Fiyatlar Dip Yaptı, Çiftçi Karalar Bağladı! Kimse Satın Almıyor - Resim: 1

Türkiye'nin biber üretiminde 2'inci sırada bulunan sınır kent Kilis'te, acı biber hasadı başladı. Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Kayseri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin biberi Kilis'ten gidiyor.

HEM REKOLTE DÜŞTÜ HEM DE FİYATLAR DİP YAPTI

Baharatlık biber üretiminde Türkiye’nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden biri olan Kilis’te biber hasadının ve kurutmalık işlemlerinin başladığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, ‘‘İlimizin önemli geçim kaynaklarından olan kırmızı biberin baharatlı biberin acının hasadı başladı. her geçen gün üretim alanı artan kırmızı biber şu anda ilimizde 24 bin dekar alana kadar üretim alanı arttı. Bu yıl rekolte fiyatlar çok düşük. Kırmızı biberin kendisi acıyken fiyatlarının da düşük olması üreticiyi üzmüş durumda. Musabeyli ilçesine bağlı Hasaceli köyünde 14 tane toz ve salça fabrikası bulunmaktadır. Bu köy ekmeğini tamamen açıdan çıkartıyor. Bu köy, baharatlık ve salçalık üretiminde tersine göç başlatan köydür. Geçen sene 25 TL’den satışa çıkan kırmızı biber bu sene 16 TL’den alıcı buluyor’’ dedi.

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