Depremin vurduğu Hatay’ın 7 ilçesinde okul zili çaldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'ın 7 ilçesinde depremden 49 gün sonra öğrenciler yeniden sınıfları doldurdu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede en ağır hasarı alan illerden Hatay’da ders zili çaldı. Depremlerin etkisiyle bin 315 okuldan 5’inin yıkıldığı Hatay’ın Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerindeki 494 okulda eğitim bu sabah kademeli olarak başladı.

Depremin diğer ilçelere göre daha az etkilediği Reyhanlı ilçesindeki Gazi Mürsel İlkokulu da öğrencilerine yeniden kapılarını açtı. Çelik konstrüksiyondan inşa edilen okulda herhangi bir hasarın olmadığı ifade edilirken, minik öğrenciler depremden 49 gün sonra yeniden sınıfları doldurdu.

"ÇOCUĞUMU OKULA ZORLA BIRAKTIM"

Büyük bir hüzün yaşadıklarını ifade eden velilerden Zeynep Sümeyye Şimşek, Evlerimizde hasarımız var. Çocuklarımızın psikolojisi bozuk. Büyük bir hüzünle çocuğumu bırakıp evime gidiyorum. Vefat eden yakınlarımız çok. Benim çocuğum depremden sonra bir defa bile eline kitap almadı, okula bile zorla bıraktım gitmek istemiyordu. Belki devletimizin yardımıyla çocuğumuzun psikolojisi biraz düzelir” dedi.

Şimşek, çocuğunun öğretmeninin de enkaz altında kaldığını ve 3 saat sonra ailesiyle birlikte kurtarıldıklarını belirterek, Reyhanlı’dan gitmeye karar verdiklerini ifade etti.
Hatay’ın diğer ilçelerinde eğitim öğretime başlama kararının ise Hatay Valiliği tarafından verileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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