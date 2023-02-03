Çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Atatürk'ün bindiği otomobili ahşaptan yaptı

Kırşehir'de Zanaatkarlar Çarşısı'nda marangozluk yapan esnaf, Mustafa Kemal Atatürk'ün bindiği otomobili ahşaptan yaptı.

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Yaklaşık 10 yıldır ahşap oyma işçiliği yapan Sinan Yıldırım; Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesi yanında yer alan Zanaatkarlar Çarşısı'nda açtığı işletme ile yaptığı eserleri kamuya açıyor.

3 aylık bir süre boyunca ahşabı oyarak çalışan esnaf Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk'ün bindiği otomobille birebir aynı olan otomobilin yapım süreci boyunca çocukluk hayalini hayata geçirmenin verdiği mutluluğu yaşadığını söyledi.

Atölyesinde yaklaşık 3 ay çalışan ve Atatürk'ün bindiği 1934 model Lincoln aracı ahşaptan üreten Yıldırım, "Aracın ölçüleri Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı araç ile aynı. Üç aylık bir süreç sonrası aracı yaptım. Çocukluğumun hayali idi, yapmak istiyordum. Yaptıktan sonra da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenmek üzere hibe ettim" dedi.

Kaynak: İHA

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