Celal Şengör, depremin nasıl meydana geldiğini herkesin anlayacağı şekilde anlattı

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Jeolog Celal Şengör canlı yayında 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini uygulamalı bir şekilde gösterdi.

Akademisyen ve jeolog Celal Şengör, Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki “Teke Tek” programına konuk oldu.

Dün gece ve gün içerisinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ile ilgili konuşan Şengör, bir kağıt levha üzerinde 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini gösterdi.

EN SADE ŞEKLIYLE DEPREM NASIL OLDU

Kartona çizdiği grafikle depremin nasıl meydana geldiğini vatandaşlara sade bir dille anlatan Şengör, şu ifadeleri kullandı:

"Arap levhası aşağıya doğru kaydı, deprem yarattı. O deprem 7.7 şiddetinde Kahramanmaraş'ta oldu. Daha sonra oluşan boşluğun kapanması içine Anadolu levhası kaydı. O da boşluğu kapatınca 7.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çöküntü oluşan boşluk da Kahramanmaraş ovası. "

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