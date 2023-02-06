Kahramanmaraş'taki deprem enkazı havadan görüntülendi

Bugün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma neden oldu. Kentteki tablo havadan görüntülendi.

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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezinde büyük hasara sebep oldu.

Bin 762 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin kalbindeki Kahramanmaraş şehir merkezinde yıkılan binalar, havadan dron ile görüntülendi.

Egemen Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında onlarca binanın enkazı havadan İHA ekibi tarafından dron ile görüntülendi. Yıkılan binalardan geriye gözyaşı ve hüzün kalırken, enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

 
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